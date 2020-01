Lo chef sansalvese Nicola Fossaceca si conferma come uno dei più bravi d'Italia. Per il secondo anno consecutivo il suo ristorante Al Metrò, che gestisce insieme al fratello Antonio a San Salvo Marina, è presente nella Guida Michelin, la più importante nel settore della ristorazione. E' la conferma della bontà della sua cucina, che unisce sapientemente innovazione e tradizione, facendo della cura degli ingredenti, primo fra tutti il pesce acquistato rigorosamente dai pescatori di fiducia locali, un principio su cui fondare l'attività. Riconfermarsi ad alti livelli non è certo cosa da tutti, ma, grazie alla passione al lavoro per un miglioramento continuo, ha saputo mantenere la cucina su livelli alti. Per lui, che è ancora tanto giovane, è certamente motivo d'orgoglio essere tra i 329 ristoratori italiani prescelti per la guida, ed un trampolino di lancio verso successi ancora più importanti.

La star della presentazione della Guida Michelin 2014 è un altro chef abruzzese, tra l'altro uno dei maestri di Fossaceca. Niko Romito, chef del ristorante Reale di Castel di Sangro, entra nell'olimpo della cucina conquistando le tre stelle, il massimo possibile. "E’ semplicemente la realizzazione di un sogno – ha commentato Romito -. Un risultato meraviglioso che ci ripaga delle scelte e del lavoro fatti in questi anni. Voglio condividere questa gioia con mia sorella Cristiana e con la mia instancabile squadra, perché questa è senza dubbio la vittoria di un gruppo. E per chi ci chiede cosa succederà, rispondo che continueremo a lavorare senza perdere di vista i nostri principi, lo studio in cucina, il lavoro sugli ingredienti e sulle materie prime e, soprattutto, senza dimenticare l'importanza della ricerca e dei progetti formativi come la Niko Romito Formazione e Spazio e di cultura gastronomica come Unforketable".

I ristoranti abruzzesi nella Guida Michelin 2014

Reale - Castel di Sangro 3 stelle

Magione Papale - L'Aquila 1 stella

Villa Maiella - Guardiagrele 1 stella

Al Metrò - San Salvo Marina 1 stella

La Bandiera - Civitella Casanova 1 stella

Cafè les Pailottes - Pescara