A seguito dell’assemblea ordinaria dei soci della sezione di Vasto del Club Alpino Italiano tenutasi il 12 ottobre è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo così costituito: Francesco Famiani (Presidente), Antonio Baccalà (Vicepresidente), Nicola Cosenza, Giuditta Di Martino, Concezio Di Ninni, Antonio La Verghetta, Angelica Sabatini, Antonio Santini (Consiglieri), Paolo Canci (Presidente Revisori dei conti), Giorgio Perrozzi, Dante Angelini (Revisori dei conti).

Insediatosi il 24 ottobre il nuovo Consiglio ha quindi nominato Anna Albani Segretaria, Angelica Sabatini Segreteria tesseramento, Antonio Santini Tesoriere. La sezione CAI di Vasto ha raggiunto circa 300 soci e rappresenta una realtà dinamica e in continuo fermento per la ricca mole di attività che propone non solo relativamente alla conoscenza e valorizzazione delle nostre risorse ambientali ma anche in ambito culturale.

L’impegno di soci volenterosi e attivi contribuisce a mantenere elevato il tenore delle iniziative proposte alla città. Nel suo discorso di insediamento il Presidente Francesco Famiani si è così espresso: "Sono convinto che il necessario sforzo di comprensione e rispetto delle ragioni di ciascuno dei soci, delle figure tecniche, dei membri del Direttivo e di chi avrà assegnate specifiche responsabilità, possa generare una grande sinergia tra i soci e aiutarci a portare in sicurezza e con amore tanti altri giovani e meno giovani in montagna e condurre tutti noi a una rinnovata consapevolezza della grande importanza che il territorio rappresenta come nostro spazio di vita".