Il Comune di Casalbordino, organizza dal 13 al 17 Novembre 2013, presso il Centro Giovani delle giornate laboratorio di spettacoli teatrali e di musica, per grandi e piccini.



Mercoledì 13 Novembre:

ore 15,30-17,30 Laboratorio di cesteria;

ore 15,30-17,30 Laboratorio per bambini;

ore 17,30-19,30 Preparazione della sfilata carnevalesca, a seguire Amamere Folk Music.



Giovedi 14 Novembre:

ore 15,30-19,30 Teatro degli oppressi e degli intellettualismi;

ore 15,30-19,30 Living with resilience ( vivere con resilienza );

ore 19,00-19,30 Cerchio con Ilaria Olimpo;

ore 21,00 Documentary “ Im here” (lke Van Dok );

ore 21,20 Speriamo sia ribelle

ore 21,40 Tento tanto storie di vita di città.



Venerdì 15 Novembre:

ore 15,30-19 Decostruire il proprio aspetto;

ore 15,30-19 Living with resilience ( vivere con resilienza );

ore 19,00-19,30 Cerchio con Ilaria Olimpo;

ore 21,40 Sulla terra leggere;

ore 22.00 Con (m)passione (Tasso Barbasso ).



Sabato 16 Novembre:

ore 15,30-18,30 Paper Dreams Sogni di carta;

ore 15,30-19.00 Creazione di maschere della Commedia dell’arte;

ore 19,00-19,30 Cerchio con Ilaria Olimpo;

Nella serata a seguire “Castrum di Vino nel centro storico di Casalbordino.



Domenica 17 Novembre:

ore 15,30-19,30 Overture (Philippe Tordeaux );

ore 18,30-20,30 Sfilata Carnevalesca di chiusura;

ore 21’00 Zingaro Felice- Happy Gipsy ( Antun Blazevic e musicisti );

Per info

Comune di Casalbordino

Tel.0873.92191