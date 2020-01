"In qualche supermercato di Vasto abbiamo visto confezioni di alimenti senza indicazione della scadenza". A lanciare l'allarme è stato Franco Venni, presidente di Arco consumatori Abruzzo, nel tracciare un bilancio dei controlli che l'associazione specializzata nella tutela della salute degli acquirenti e della regolarità delle attività commerciali ha svolto, come ormai accade da diversi anni, in strutture della grande e media distribuzione e nei mercati della città.

La mancanza di data di scadenza è stata riscontrata "sui prodotti preincartati, i cosiddetti take away", come confezioni di affettati e formaggi.

Vie legali - Arco tiene alta la vigilanza anche riguardo alle autorità preposte al controllo sulla vendita di alimentari: "Abbiamo dato mandato ai nostri avvocati - ha annunciato Venni - affinché pongano in essere atti di citazione nei confronti di quegli enti che non controllano e delle aziende che non rispettano i dettami di legge".