Hanno raccolto le firme, consegnate poi in Comune ormai dieci mesi fa, per chiedere all'amministrazione comunale di San Salvo di posizionare i rallentatori di traffico alla Marina, nel tratto tra la scuola elementare di Contrada Stazione e le adiacenti abitazioni di edilizia popolare. Promotori della petizione popolare sono 35 residenti di San Salvo marina.

"Il continuo incremento abitativo della zona - spiegano i sottoscrittori della richiesta - con il conseguente flusso veicolare elevato, richiede una maggiore attenzione alla prevenzione per scongiurare gravi incidenti. La considerazione maggiore, deve essere tenuta anche per la presenza di alunni che frequentano la scuola elementare e che spesso rischiano di finire sotto le ruote di guidatori troppo distratti".

"Il nostro intento è quello di sensibilizzare l’amministrazione comunale sansalvese a porre rimedio subito. Per questo siamo mobilitati e organizzeremo altri incontri tra i cittadini per sollecitare il Comune a porre subito rimedio al pericolo". E’ quanto afferma Tommaso Di Marco, coordinatore cittadino di Centro Democratico, tra i promotori della petizione popolare che aggiunge: "Speriamo in questo modo di vedere un risultato concreto al più presto, prima che succeda qualcosa di grave".