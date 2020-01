Bianca Campli, presidente del Club Unesco di Vasto, invita la cittadinanza a partecipare il 9 novembre alle ore 16.00 presso la multisala del Cinema Corso, con ingresso gratuito, alla proiezione del film 18 Ius Soli, del regista italo-ghanese Fred Kuwornu.

"L'argomento della pellicola - spiega Bianca Campli - riguarda lo spinoso diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati nati e cresciuti in Italia, che sono per la nostra legislazione, inspiegabilmente, stranieri".



Alla proiezione sarà presente il regista, l'iniziativa è organizzata dal Club Unesco, in collaborazione con un ampio cartello di partners: Comune di Vasto, Chiesa Valdese, Arci, Cgil, Associazione Adriatica Immigrati, Istituto Industriale.