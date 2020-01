Il Vasto Sud in trasferta si conferma rullo compressore ed inanella tre vittorie su tre partite. Sul difficile Comunale di Fossacesia, Mister Lorenzetti schiera un classico 4-4-2. I biancorossi partono subito col piede sull’acceleratore e alla seconda azione offensiva il duo Capriati-Molino dopo una bella triangolazione porta il Vasto Sud al vantaggio, con Molino che da 40 metri scocca un destro imparabile per l’estremo difensore di casa.

Il Fossacesia non si da per vinto e solo dopo 5 minuti agguanta il pareggio con una punizione dal limite. Al 22’ da un corner dalla sinistra è Carlucci che sale in cielo e con uno stacco perentorio di testa insacca, per il nuovo vantaggio. Il Vasto Sud continua a tenere in mano le redini del gioco e al 31’ direttamente da calcio d’angolo, Rossi inventa una parabola magica e meravigliosa che trafigge il portiere avversario sul secondo palo.

Nella seconda frazione di gioco i bianco-rossi continuano a premere, e dopo aver sciupato diverse occasioni trovano il quarto sigillo con Corvino che al volo e con inaudita violenza concretizza un bel traversone di Molino. Mister Lorenzetti da respiro alla squadra con alcune sostituzioni e senza particolari patemi porta in tranquillità il risultato a casa.

Nella fase finale di gara il Fossacesia accorcia le distanze andando in goal con un tiro da fuori area. Con questa vittoria il Vasto Sud si porta in terza posizione a 3 punti dalla vetta. I biancorossi questa settimana osserveranno un turno di riposo, ripartendo con la prossima gara sabato 16 novembre ore 15.00 ancora in trasferta presso il Comunale di Piazzano di Atessa contro il Sangro Soccer.

Tabellino

Fossacesia - Vasto Sud 2 - 4

Marcatori: 10’ Molino F., 22’ Carlucci, 31’ Rossi, 75’ Corvino



Vasto Sud (4-4-2): 1 Mastronardi, 4 D’Ermilio, 90 Forte, 42 Di Ienno, 13 Bruno, 30 Augelli (50’, 54 Fitti), 21 Molino, 2 Carlucci (60’, 81 Acquarola M.), 10 Rossi, 19 Sabatini (62’, 27 Ciccotosto) , 9 Capriati (41’, 31 Corvino). Allenatore Marco Lorenzetti. Accompagnatori, Gileno, Cupaioli.



Classifica. Stilottica Rapino 12, Atessa 10; Vasto Sud D’Adamo 9; Guardiagrele 7; Anxa Village 4; Sangro Soccer 3; Calcio Club 4; Delphinus 3; Altino 0; Virtus Araba Fenice 0; Fossacesia 0.

Ufficio Stampa asd Vasto Sud

www.vastosud.sistemacalcio.com