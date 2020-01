Prendono il via oggi a Trevi i Campionati Italiani di categoria Youth. Tra i 106 giovani Boxer in competizione ci sarà anche il vastese Stefano Ramundo, portacolori della San Salvo Boxe guidata da Domenico Urbano e Alfredo Campitelli. Stefano Ramundo, classe '95, combatte nella categoria 60 kg. ed in carriera ha sostenuto 37 match, di cui 21 vinti, 2 pari, 14 pareggiati ed 1 no contest. Grazie ai suoi risultati nel 2013 Ramundo è stato inserito tra i 4 pugili testa di serie della categoria.

"Ricordo che Ramundo è stato il vincitore del torneo Azzurrini 2012 - dice con soddisfazione il suo allenatore Domenico Urbano- ed è stato convocato in nazionale per un ritiro collegiale seguito dal'ex campione olimpionico e mondiale Maurizio Stecca". Nello scorso anno Stefano aveva sfiorato di poco la conquista del pass per gli italiani e in questa edizione può fare grandi cose. "Spero riesca a rimanere tranquillo e concentrato - spiega Urbano-. E' un ragazzo dotato di buona velocità di braccia. Grazie ad un'attenta preparazione può dare un ritmo sostenuto ai suoi incontri, portando gli avversari a cedere nella fase finale del match. Io credo che se Stefano fa quello che sa potrà tranquillamente arrivare in finale".

Oggi inizierà l'avventura di Ramundo, che è stato accompagnato a Trevi dal padre e dai tecnici e dirigenti della San Salvo Boxe, pronti a sostenere il loro giovane atleta nella scalata al titolo italiano.