Il piazzale del porto di Punta Penna pieno di furgoni, oltre 500, prodotti dalla Sevel di Atessa. Così si presentava lo scalo marittimo di Vasto nei giorni scorsi. Segnali di ripresa nei traffici commerciali, che fanno registrare una tendenza positiva in raffronto allo stesso periodo del 2012.

Lo conferma il tenente di vascello Giuliano D'Urso: "L'attuale movimentazione delle merci è in linea col trend di crescita, che sta facendo registrare un +20% rispetto allo scorso anno", spiega il comandante del porto di Vasto, dove il 22 settembre scorso, al termine di una serie di lavori di messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi, sono state inaugurate nuove aree in banchina (leggi la notizia), non ancora sfruttate e, dunque, disponibili per ulteriori incrementi dei traffici commerciali.