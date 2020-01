E' il vastese Luigi Giuliani il protagonista per l'Abruzzo del concorso La Sfida in dialetto promosso da Galbani. Un format semplice e originale con i concorrenti, provenienti da tutte le regioni italiane, che devono preparare un piatto utilizzando uno dei prodotti dell'azienda italiana. La particolarità, però, è che le ricette vengono descritte solo in dialetto, con tanto di sottotitoli. Luigi Giuliani ha preparato i "soffioni", o meglio "fiadoni", con ricotta e "lecene" (susine). Nella sfida con il concorrente della Liguria (clicca qui) sono state proprio le "lecene" a mandare in crisi il suo avversario che non è riuscito proprio a capire di cosa si trattasse. La clip andrà in onda anche domani sera, alle 21.10 a Carosello reloaded su Rai Uno. Per Luigi c'è ora la possibilità di aggiudicarsi la vittoria finale, con 5mila euro in palio per rinnovare, elettrodomestici, mobili e tessuti di casa. Per seguire le sfide e votare c'è la pagina facebook del Concorso (clicca qui).

Vi proponiamo la performance di Luigi Giuliani ai fornelli. Gusto e simpatia da non perdere!