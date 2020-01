Stava percorrendo la statale 16 in bicicletta quando ha visto un areo volteggiare sulla sua testa e ha deciso di fare una deviazione dal suo viaggio per andare a vedere di cosa si trattasse. Arntz Ole, funzionario addetto al controllo ambientale in pensione presso la casa automobilistica tedesca Volkswagen, sta percorrendo in bici i tanti chilometri che separano Berlino dalla Sicilia, dove lo raggiungerà la moglie con cui trascorrerà un mese di vacanza per poi tornare a casa a Natale.

Sabato pomeriggio è arrivato al Campo Volo di Vasto, dove c'erano diversi soci e ha espresso il desiderio di poter osservare la città dall'alto. A portarlo in cielo è stato il pilota Roberto Bruno, che gli ha illustrato dall'alto i panorami e gli scorci caratteristici della città. Arntz Ole, girando video con la sua fotocamera, è rimasto affascinato dal centro storico, dalla costa, ma soprattutto dall'area della Riserva Naturale di Punta Aderci.

"Sceso dall'aereo ci ha ringraziato con tantissimo entusiasmo - commenta Roberto Bruno - facendo tanti apprezzamenti per Vasto e il suo territorio. Per noi piloti del Campo Volo e abitanti di questo territorio è stato un orgoglio dare l'opportunità ad un cittadino straniero di ammirare le nostre zone dall'alto e soprattutto ricevere i suoi tanti apprezzamenti per le bellezze ammirate. Arntz Ole ha poi voluto trascorrere la notte in tenda sul prato del Campo Volo per poi ripartire alla volta della Sicilia la domenica mattina presto.

Dopo la nutrita pattuglia francese di quest'estate (clicca qui) è stata la Germania a volare su Vasto, apprezzandone appieno la natura e la storia. Un sincero grazie da tutti gli amici di Volo Vasto all'amico Arntz Ole per la sua visita da Berlino e per aver apprezzato Vasto in aereo".