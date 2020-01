Una festa per i nati nel 1956. E’ l’iniziativa lanciata da una casalinga vastese (che guarda caso è nata proprio nel 1956) che, volendo incontrare i suoi coetanei di Vasto e dintorni, ha organizzato una conviviale al Baraonda, sulla Statale 16 Adriatica. L’appuntamento è per giovedì 14 novembre, a partire dalla 19.30. Top secret il programma della serata.

“E’ un modo per conoscersi e socializzare”, spiega la casalinga. Gli interessati devono dare conferma della loro partecipazione entro il 10 novembre, telefonando al numero 0873-803103.