Tecniche e strumenti per ottimizzare il costo del lavoro è il tema del convegno organizzato da Assovasto per l’8 novembre 2013 alle 15.00 presso il Palace Hotel di Vasto Marina. Un’occasione di formazione e di crescita rivolta al mondo dell’imprenditoria e dei professionisti, per un confronto con due relatori tra i più autorevoli in Italia nel settore. “Conosciamo bene le difficoltà che sta attraversando il nostro Paese - spiega il presidente di Assovasto, Marcello Dassori -, ma questo deve divenire un momento per migliorare le nostre attività, utilizzando tutti gli strumenti consentiti dal sistema legislativo italiano al fine di ottimizzare il costo del lavoro. Nonostante tutte le tecnologie e le innovazioni a cui una azienda può avere accesso, la vera leva competitiva passa sempre dall’ottimale gestione delle Risorse Umane”.

Ad aprire il convegno saranno i saluti del presidente Dassori e del Sindaco di Vasto Luciano Lapenna. A seguire Nicola Argirò, presidente della Commissione attività produttive della Regione Abruzzo e Gianni Chiodi, Presidente della Regione, primi interlocutori del mondo imprenditoriale nel processo legislativo in tema di lavoro.

Sarà poi compito di Roberto Minenna, in qualità di responsabile territoriale dell’Associazione Italiana Direttori del Personale, introdurre le tematiche che verranno affrontate dai due prestigiosi relatori: Gabriele Fava, Presidente di Fava & Associati, uno dei più importanti giuslavoristi italiani e David Trotti, Coordinatore Scientifico Area Lavoro della rivista di settore “Consulenza”, di Buffetti Editore. Saranno loro ad illustrare ai partecipanti gli strumenti e le forme da poter utilizzare per l’ottimizzazione del costo del lavoro. A moderare gli interventi sarà Rossano Orlando, del Quotidiano “Il Centro”.

La partecipazione al convegno è stata accreditata ai fini della formazione continua da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto, Avvocati di Vasto e Consulenti del Lavoro della provincia di Chieti.