"Unificare i servizi sì, ma non una fusione tra i comuni a scapito dell'identità". Ernesto Sciascia, sindaco di Monteodorisio, dice no alla proposta di Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia): avviare un processo di unificazione di Vasto, San Salvo, Cupello e Monteodorisio con l'obiettivo di istituire in Abruzzo una seconda area metropolitana dopo quella di Pescara-Chieti.

"Puro considerando il periodo difficile per le risorse che scarseggiano e la necessità di unire le forze per affrontare la crisi, non ritengo che la fusione tra comuni sia la soluzione migliore. Lo dimostra la vicenda del Piano strategico intercomunale: i due centri più piccoli, Cupello e Monteodorisio, non possono essere messi ai margini nell'ambito delle decisioni che riguardano il futuro del territorio. Ritengo, invece, opportuno valutare la possibilità di istituire dei servizi associati a beneficio dei cittadini, anche perché è la legge che ce lo chiede. Ma tutto questo non deve andare a scapito dell'identità. Di certo, si può ragionare in termini unitari su temi come la sempre maggiore richiesta di sicurezza che ci viene dai cittadini, oppure sulla raccolta differenziata, settore in cui, tra l'altro, già abbiamo un progetto insieme a Vasto, San Salvo e Celenza sul Trigno".