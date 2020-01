Ore 17 - "L'esame macroscopico non ha chiarito le cause del decesso. Ho eseguito i prelievi di rito necessari per gli esami istologici e tossicologici". Lo dice Pietro Falco, medico legale della Asl, al termine dell'autopsia sul corpo senza vita di D.C., il 43enne trovato morto domenica nella sua casa in località Montevecchio.

L'esame autoptico, eseguito dall'equipe dell'anatomopatologo nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, non è stato sufficiente a determinare perché l'uomo è morto. Disposti, quindi, ulteriori accertamenti.

Domattina, alle 10, le esequie funebri nella chiesa di Stella Maris a Vasto Marina.

L'attesa - E' attesa per oggi l'autopsia sul corpo del 43enne trovato morto domenica a Vasto, nella sua abitazione di località Montevecchio. Il medico legale della Asl provinciale eseguirà l'esame autoptico, ordinato dalla Procura, sulla salma dell'uomo, che si trova nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.