"Giovedì 7 novembre alle ore 18, nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, il sindaco Tiziana Magnacca e la giunta municipale illustreranno il lavoro svolto in un anno di amministrazione e in particolare i progetti futuri in cantiere per la città". Lo annuncia un comunicato dell'ufficio stampa del munucipio.

"Lo slogan scelto per questo incontro è La città in movimento. Dopo la gestione commissariale dell’ente il ritorno alle urne che ha comportato la vittoria elettorale del centrodestra e l’elezione per la prima volta di un sindaco in rosa alla guida dell’amministrazione comunale a San Salvo.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini".