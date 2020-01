E' iniziata lunedì 14 ottobre la seconda edizione del torneo interforze di calcio a 5 Santa Barbara - Memorial Antonio Di Casoli organizzato dall'Associazione Vigili del Fuoco in congedo, rappresentati dal presidente Antonio Ottaviano.

In campo si affrontano cinque squadre: Avvocati Vasto, C.R.A.L. Vasto, Protezione Civile Valtrigno San Salvo, Vigili del Fuco Vasto e Capitaneria del Porto Vasto.

Sono cinque le giornate in programma: 14 e 15 ottobre, 21 e 22 ottobre, 28 e 29 ottobre, 4 e 5 novembre, 11 e 12 novembre. A seguire le semifinali che si disputeranno il 18 novembre, mentre le finali sono in programma lunedì 25 novembre. Si gioca dalle 19.00 alle 21.00 sui campi in sintetico del centro sportivo San Gabriele.

Questa la classifica dopo le prime tre giornate: Protezione Civile Valtrigno San Salvo 9, Avvocati Vasto 6, Capitaneria Vasto 3, Vigili del Fuoco Vasto 0, C.R.A.L. 0. Qui la graduatoria dettagliata.

La formazione vincente seguirà nell'albo d'oro i Vigili del Fuoco, campioni lo scorso anno dopo aver superato in finale gli avvocati.