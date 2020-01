A fine gara sembrava che fosse un déjà vu, perché la sconfitta 0-2 in casa contro l’Atletico Baigno, ricorda nel risultato e nel (non) gioco la sconfitta contro il Bazzano di qualche giornata addietro. Il lungo ponte iniziato nella notte di Halloween, dove gli zombie hanno preferito scendere in campo piuttosto che in strada - almeno si sdrammatizza con una battuta questo periodaccio.

Subito titolari i 4 neo-biancorossi, con Mister Bozzelli che conferma il 4-3-3 schierando De Pamphilis tra i pali, F.Mariotti e Mazza esterni bassi, Di Giacomo e Pedace centrali, a centrocampo Ricci e Viapiana agiscono ai lati di Crisanti, mentre in avanti il tridente vede Spinzo e Russo esterni con Merolla centravanti. La gara è giocata con ritmi molto bassi, come già lo furono le due gare dello scorso campionato contro il Baigno, squadra che è capace di addormentare la partita e colpire in contropiede, ma la prima occasione è di marca biancorossa (in blu sabato) con Russo che sfonda sulla destra dopo un lancio di Ricci e calcia sull’esterno della rete da posizione defilata. Al 20’ si vede il Baigno con un tiro del bomber da buona posizione che però finisce a lato, mentre al 30’ è De Pamphilis a salvare con una bella uscita su azione da calcio d’angolo, prima che Di Giacomo completi il disimpegno in bello stile. Sul finire del tempo è la punta barese Merolla che controlla spalle alle porta prima di girarsi eludendo un avversario e calciare in porta, senza però fortuna.

La prima frazione si conclude sullo 0-0 con però molte più occasioni e giocate per gli uomini di mister Bozzelli. Nella ripresa entra Cantalicio al posto di Merolla e si posiziona come centravanti, ma dopo pochi minuti arriva la rete ospite con un pallone perso in fase di impostazione dal Boca, che arriva al centrocampista tosco-emiliano che supera Pedace prima di insaccare in rete per una rete festeggiata in stile Tardelli in Spagna’82, solo che qui si tratta dell’Eccellenza provinciale Uisp di Bologna. Passano due minuti e un azione confusa a centrocampo porta la punta avversaria a tu per tu con De Pamphilis, grazie alla svista del Direttore di gara che non vede un fuorigioco di circa 3metri e realizza così la rete dello 0-2 che annichilisce il Boca Punta Penna. Esce a causa di una ricaduta Cantalicio ed entra Masina che subito prova a volare sulla fascia destra guadagnando spesso il fondo e qualche calcio d’angolo. A 15’ minuti dalla fine entra pure Bozzelli per Viapiana cercando di rimettere peso all’attacco, ma non dobbiamo segnalare null’altro se non un paio di punizioni guadagnate da Masina e calciate bene, ma senza sorprendere l’estremo difensore ospite, da Pedace e Russo.

Ora la classifica inizia ad esser pesante, perché nessuno si poteva aspettare di trovarsi con soli 7 punti conquistati nelle prime 8 giornate, quindi dalla prossima gara (a Montepastore) i biancorossi dovranno invertire la rotta per ritrovarsi tra un mese, al giro di boa del campionato, in una posizione decente per puntare ancora ai Play-off, visto che fino ad ora, solo una squadra ci è sembrata superiore ai vastesi. Tutti, devono rimboccarsi le maniche e calarsi nella parte, perché non può esser solo l’entusiasmo e la voglia di vittoria dei nuovi a dare vitalità alla squadra, ma i senatori devono riprendersi il proprio ruolo di leader nello spogliatoio e in campo.

La dirigenza e tutta la squadra si congratulano con il Dottor Francesco Mariotti, instancabile uomo di fascia destra, per il raggiungimento della Laurea in Economia Aziendale ottenuta il 31 ottobre presso l’Università degli studi di Bologna con la votazione di 102/110.

Asd Boca Punta Penna – Atletico Baigno 0 – 2

Boca Punta Penna: 1 De Pamphilis; 2 F.Mariotti, 4 (C) Di Giacomo, 5 Pedace, 8 Mazza; 13 Viapiana, 3 Crisanti, 7 Ricci; 9 Spinzo, 11 Merolla, 10 Russo. A disposizione: 6 Cantalicio, 14 Masina, 18 Bozzelli. Dirigente: G.Mariotti

Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna