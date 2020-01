Una doppietta di Piccinini permette alla Vastese Juniores di Michele Stivaletta di tornare alla vittoria in casa contro la Valle Del Foro. Con questi tre punti i biancorossi salgono a quota 8 punti in classifica, gli ospiti restano all'ultimo posto con 1 punto.

La partita. I padroni di casa sanno che può essere la giornata giusta per tornare a vincere, per questo partono convinti all'attacco alla ricerca del vantaggio immediato. Al 3' una conclusione di Balzano sorvola la traversa, al 6' un tiro di Bruscino dalla distanza si spegne sul fondo.

Al 10' Vastese in vantaggio, Piccinini avanza sulla destra, si accentra ed entra in area, salta Toppi e Novelli e lascia partire una diagonale di destro che si insacca alle spalle del portiere avversario.

Sembra tutto facile e una partita in discesa, al 13' Di Santo centralmente lancia Finamore che riceve e manda fuori, un minuto dopo Piccinini ci riprova dalla destra, come nell'occasione del gol, ma questa volta mette in mezzo, dove c'è Novelli che spazza.

Al 18' combinazione Balzano-Finamore-Balzano con quest'ultimo che calcia a rete, ma Naldinocchi chiude lo specchio. Al 33' bella punizione di Farhiti, l'estremo difensore avversario para in tuffo. Al 34' passaggio filtrante di Piccinini per Di Croce, il portiere neutralizza.

Al 37' si rivede la Valle Del Foro in avanti con un colpo di testa debole di Novelli, al 39' su una disattenzione generale dei biancorossi Bruscino in contropiede pareggia. L'ultima occasione del primo tempo capita a Finamore che servito da Di Croce, dopo una bella progressione di Balzano sulla sinistra, ma il secondo gol non arriva.

La ripresa inizia con una Vastese nervosa che cerca il vantaggio ma non ci riesce rischiando parecchio. Al 57' ancora Bruscino in contropiede supera Marinelli e tira, Schiavone chiude in uscita e protegge la sua porta, al 58' conclusione di Finamore dalla sinistra che finisce fuori di poco.

Al 64' è Dumitriu, subentrato a Di Croce, sfiora la rete, sul corner successivo Fabrizio di testa manda sul fondo. Al 70' arriva l'atteso gol, Dumitriu impegna Naldinocchi con una bella conclusione, il portiere non trattiene, arriva Piccinini che insacca il 2-1.

All'84' la Valle Del Foro cerca ancora il pareggio con Lombardini, nei minuti di recupero vengono espulsi per proteste due giocatori ospiti: Musa e Bruscino, poi il signor Leonardo Rossini di Vasto, dopo cinque minuti di recupero, fischia la fine. Arriva così la seconda vittoria in campionato che rilancia la squadra di Stivaletta.

Nel prossimo turno, lunedì 11 novembre alle 15.00, la Vastese va a San Salvo. Nell'anticipo di venerdì il Vasto Marina ha vinto 2-1 a Sambuceto e nel prossimo turno ospiterà il River Casale.

Tabellino

Vastese-Valle Del Foro 2-1 (1-1)

Reti: 10' Piccinini (Vastese), 39' Bruscino (Valle Del Foro), 70' Piccinini (Vastese)

Vastese: Schiavone, Tricase, Savino, Di Santo (47' Fabrizio), Marinelli, Pantalone, Piccinini, Balzano, Finamore A. (74' Desiati), Farhiti, Di Croce (51' Dumitriu). A disposizione D'Attilio, Ramondo, Catuogno, Cinalli, Allenatore Michele Stivaletta

Valle Del Foro: Naldinocchi, Marchesani, Toppi, Lunelli, Iezzi, Novelli, La Cioppa, Lombardini, Bruscino, Musa, Primiterza (86' Velsimishi). Allenatore Marco Cicchitti

Arbitro: Leonardo Rossini di Vasto

Ammoniti: Marinelli (Vastese), Iezzi (Valle Del Foro)

Espulsi: 93' Musa (Valle Del Foro), 94' Bruscino (Valle Del Foro)

I risultati della sesta giornata. Castiglione Val Fino-San Vito 83 4-1, Folgore Sambuceto-Vasto Marina 1-2 (venerdì 1 novembre), Il Delfino Flacco Porto-Virtus Cupello 1-2, Miglianico-Francavilla 1-0, River Casale-San Salvo 0-0, Torre Alex Cepagatti-Acqua&Sapone 0-2, Vastese-Valle Del Foro 2-1

La classifica. Vasto Marina 18, San Salvo e Miglianico 13, River Casale 12, Virtus Cupello e Castiglione Val Fino 10, Folgore Sambuceto 9, Francavilla, Acqua&Sapone e Vastese 8, Il Delfino Flacco Porto 4, San Vito 83 3, Torre Alex Cepagatti e Valle Del Foro 1

Il prossimo turno, settima giornata, lunedì 11 novembre ore 15.00. Francavilla-Folgore Sambuceto, San Salvo-Vastese, San Vito 83-Torre Alex Cepagatti, Valle Del Foro-Il Delfino Flacco Porto, Vasto Marina-River Casale, Virtus Cupello-Castiglione Val Fino, Acqua&Sapone-Miglianico