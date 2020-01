Casalbordino C5. Brutta sconfitta casalinga per il Casalbordino C5 che vede allontanarsi di 4 lunghezze la vetta della classifica in cui stazionano Francavilla ed Atletico Lanciano inseguite dall’Integra Chieti a +3 dai giallorossi. Partita sottotono per i ragazzi di patron Santoro che vengono sconfitti dalla maggior intensità ed aggressività del Tombesi c5. Assente il portiere Della Penna per motivi lavorativi tra i pali va il 18enne Andrea Moretti. A preoccupare mister Lanza sono soprattutto le disattenzioni in fase difensiva, la poca lucidità in costruzione e la forma, soprattutto psicologica, di alcuni elementi.

Eppure, come al solito, la partita era iniziata benissimo per i casalesi che, dopo 3’ di gioco, si portavano in vantaggio con un tiro da fuori area di Ninni e creavano almeno altre due buone occasioni da gol. Poi, come da copione, qualche disattenzione di troppo, per usare un eufemismo, e in 10’ si va sotto per 1-3. Un film già visto dai tifosi del Casalbordino che, dopo aver pensato al peggio, vedono i propri beniamini reagire e riacciuffare il pareggio con le reti di Moretta, ben imbeccato da Lanza, e di capitan Fortunato.

Nella seconda frazione di gioco ci si aspettava una reazione veemente ed un netto cambio di rotta per la squadra di casa, invece sono gli ospiti a segnare per ben due volte e portarsi sul 3-5. Il Casalbordino cerca di nuovo la reazione d’orgoglio spinto da un grandioso pubblico che incita e si fa sentire molto, così, un po’ per mestiere, un po’ per foga agonistica, un po’ per la grande classe di mister Lanza, i giallorossi arrivano al pareggio proprio allo scadere con le reti di D’Alonzo e Di Paolo, quest’ultimo a segno col portiere di movimento.

A questo punto Lanza gioca il tutto per tutto e continua con il quinto uomo in campo ma il Tombesi non si fa più sorprendere ed anzi, al primo minuto di recupero va a segno grazie ad un’azione di ripartenza. Finisce così l’incontro, 6-5 per gli ospiti e seconda, bruttissima, sconfitta consecutiva per il Casalbordino C5 che venerdì se la vedrà con il Penne C5 in trasferta su un campo difficilissimo contro una squadra in netta crescita dopo un inizio stentato. Per i giallorossi una settimana di riflessione e duro lavoro per una trasferta che potrebbe rappresentare una svolta per il proprio campionato.