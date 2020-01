Bruno Di Virgilio non c’è più:

Il sorriso sincero che spuntava all’improvviso da un volto sempre serio, a tratti imbronciato. Questa è l’immagine che resterà impressa per sempre negli occhi di tutti quelli che conoscevano Bruno Di Virgilio che ieri, a 52 anni, all’improvviso se n’è andato da questa terra. Sono davvero tante le persone che ieri sono andate a casa sua, a Scerni, quasi sperando che la notizia della sua morte non fosse vera. E invece era tutto tristemente reale. C'erano i parenti e gli amici del suo paese, Scerni, e c'erano i colleghi di lavoro della ex Golden Lady, persone con cui Bruno ha condiviso gli anni della fabbrica e, soprattutto, gli ultimi mesi di lotta per riavere un lavoro, con intere giornate e lunghe notti trascorse in Val Sinello.

Bruno era uno dei punti di riferimento del gruppo, sempre pronto ad impegnarsi in prima persona. In questi mesi in cui abbiamo seguito le vicende della riconversione Golden Lady abbiamo avuto la fortuna di parlare tante colte con Bruno. Era la presenza costante, la persona che quando ti vedeva arrivare “armato” di taccuino e macchina fotografica, ad ogni ora del giorno e, come è capitato a luglio, della notte, veniva incontro per salutarti con affetto. E così abbiamo imparato a conoscerlo, a capire i suoi silenzi, a leggere le sue preoccupazioni per come stavano andando le cose. Nel primo presidio notturno alla ex Golden lui era il punto di riferimento di tanti suoi colleghi. Erano impreparati, per la prima volta si trovavano ad affrontare una situazione del genere, dover trascorrere una notte facendo “la guardia alla fabbrica” per impedire che arrivassero i camion a portare via tutto.

Ci ritrovammo seduti tutti insieme, con Bruno che alla fine ci convinse ad accettare il panino e la birra che avevano preparato per loro. Una stima reciproca cresciuta con il passare dei giorni, fino a giovedì scorso, quando ancora una volta, arrivando davanti ai cancelli della ex Golden Lady, ci eravamo salutati e parlato un po’ di quanto stava accadendo, il volto stanco e preoccupato di chi è stato fiaccato dalla lotta. Quando si incontrano persone come Bruno ci vuole poco a capire di che pasta sono fatte. Onesto e sincero, pronto a dire sempre le cose come stavano senza mezzi termini e con una grande generosità e bontà. Le tante e affettuose parole di ricordo che i suoi colleghi, i suoi amici, gli dedicano in queste ore, sono profondamente sincere. Non sarà semplice tornare in contrada Terzi e sapere di non incontrare più Bruno.

Domani, mercoledì, alle 15, nella chiesa di San Panfilo a Scerni ci sarà l’ultimo saluto a Bruno Di Virgilio. Alla moglie, ai figli, alla madre e ai fratelli, rivolgiamo le più sentite condoglianze per questo lutto così improvviso e doloroso.