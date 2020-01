Il Comune di Vasto è stato condannato a risarcire i danni ad un bambino di 4 anni che, in data 17 agosto, cadeva su alcuni carboni ancora ardenti a seguito dei falò del 16 agosto riportando danni. Il Giudice ha ritenuto colpevole il comportamento del Comune per non aver impedito il verificarsi del fatto, nonostante la difesa dell'Ente che ha chiesto la non condanna per l'assenza di ogni responsabilità in quanto evento imprevedibille.



Il Giudice ha condannato il Comune in quanto chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 C.C., condannando sempre il Comune a pagare le spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio. I fatti risalgono al 17 agosto di qualche anno fa, ed anche a seguito di questa citazione che le Forze delll'Ordine avevano intensificato i controlli impedendo quei falò, che oltre al danneggio delle strutture di alcuni stabilimenti balneari, in più occasioni, avevano arrecato danni alle persone.

Ufficio Stampa Comune di Vasto