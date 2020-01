Come di consueto ecco il punto settimanale sulle squadre della Bacigalupo impegnate nello scorso fine settimana nei vari campionati.

Allievi regionali, Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 0-1. Strepitosa impresa degli allievi regionali della Bacigalupo: la squadra

di mister Maurizio Baiocco sbanca per 1-0 il campo del Poggio degli Ulivi che nella regular season dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi non perdeva in casa da più di 3 anni e mezzo (l´ultima sconfitta interna del Poggio degli Ulivi risaliva infatti all´8 aprile 2010, 2-4 contro il River che poi vinse il titolo regionale).

Prova maiuscola per i vastesi che per conquistare un risultato positivo dovevano fare la partita perfetta, e così è stato. La gara viene decisa a metà secondo tempo da un gol di Pianese che sfrutta al meglio un assist di Benvenga e segna il gol della vittoria ospite; i padroni di casa di mister Rachini chiudono anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione del capocannoniere del campionato D´Agostino.

A fine gara tanti complimenti da parte del Poggio degli Ulivi a una Bacigalupo che, offrendo una prestazione di altissimo livello, si è resa protagonista di una grande impresa: per i vastesi è sicuramente una delle più belle vittorie ottenute in questi ultimi anni, una dimostrazione che il lavoro svolto dai ragazzi, dallo staff tecnico e dalla società sta andando verso la direzione giusta.

La squadra di mister Maurizio Baiocco sale a 16 punti in classifica e ora dovrà cercare di dare continuità ai risultati per essere tra le prime 5 che si qualificheranno alle finali regionali: la sfida interna di sabato 9 novembre contro il Francavilla (alle ore 17 al campo Ezio Pepe di Vasto) sarà fondamentale sotto questo punto di vista.

Tabellino

Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 0-1 (0-0)

Reti: 60´ Pianese (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Farina, Frangione, Carriero (Aganippe), Benvenga (Cozzolino), Ciccotosto, Natarelli (Pianese), Ranalli, Santoro (Fiore). All. Baiocco





Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Francavilla 3-0. Quarta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono per 3-0 il Francavilla e si portano, in coabitazione con i Delfini Biancazzurri, al secondo posto in classifica. Grande partenza dei vastesi che al 7´ passano in vantaggio con un gol di Di Virgilio e al 18´ raddoppiano con un colpo di testa di Liberatore, servito alla perfezione da Fosco; poco prima dell´intervallo Alberico si procura e trasforma un calcio di rigore, si va al riposo così sul 3-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa il Francavilla sfiora in un paio di circostanze il gol della bandiera, ma la Bacigalupo riesce a mantenere la porta inviolata; la gara finisce così 3-0 per la squadra di mister Massimo Baiocco che sale a 19 punti e fa un altro bel passo verso le finali regionali, a cui si qualificano le prime 5 classificate. Nel prossimo turno la Bacigalupo sarà di scena sul difficile campo della D´Annunzio Marina.

Tabellino

Bacigalupo-Francavilla 3-0 (3-0)

Reti: 7´ Di Virgilio (B), 18´ Liberatore (B), 34´ Alberico su rigore (B)

Bacigalupo: Sarchione, Maccione (Notarangelo), Fosco, Di Lorenzo (Ciccotosto), Ciancaglini, Napoletano, Carulli (Piccirilli), Di

Virgilio, Alberico (Irace), Liberatore (Antonino), De Rosa (Canosa). All. Baiocco



Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata l'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. La Giovanile Chieti passa per 3-1 sul campo della D´Annunzio Marina e va in fuga: sono ben 5 infatti i punti di vantaggio dei neroverdi sia sul Poggio degli Ulivi, sconfitto in casa dalla Bacigalupo, sia sul Lauretum, vittorioso per 3-1 sul Sant´Anna. Bene il River Casale (3-2 sul Manoppello Arabona), la Virtus Vasto (5-0 sul Miglianico) e l´Acqua e Sapone (3-1 sul San Salvo), termina invece con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Francavilla e Caldora; chiude il quadro dell´8° turno il primo successo stagionale della Virtus Cupello che rifila 3 reti alla Spal Lanciano.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 24, Lauretum e Poggio degli Ulivi 19, River Casale 18, Bacigalupo 16, Caldora, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 14, Acqua e Sapone 11, Francavilla 10, Spal Lanciano 9, Manoppello Arabona 5, San Salvo e Virtus Cupello 4, Sant'Anna 3, Miglianico 0



Giovanissimi girone B. Oltre alla vittoria a tavolino dei Delfini Biancazzurri (la Virtus Cupello infatti non si presenta a Pescara a

giocare la partita), la capolista Poggio degli Ulivi espugna anche il terreno della Giovanile Chieti e resta in vetta a punteggio pieno; alle sue spalle bene la Bacigalupo che regola con un secco 3-0 il Francavilla e si porta al secondo posto, successi anche per la D´Annunzio Marina, per il Penne e per il River Casale che superano rispettivamente la Caldora, il Lauretum e la Fater Angelini, mentre la Virtus Vasto viene fermata sull´1-1 a Fossacesia. Si sbloccano infine i Quattro Colli che conquistano la prima vittoria in campionato piegando per 2-1 il San Salvo.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 24, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri 19, Virtus Vasto 17, D'Annunzio Marina 16, Penne 15, Giovanile Chieti 14, Francavilla e River Casale 13, Fater Angelini 8, Caldora e Fossacesia 7, Lauretum 6, San Salvo 4, Quattro Colli 3, Virtus Cupello -2

Loris Napoletano