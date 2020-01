Un dossier alla Corte dei conti sulla vicenda parco Aqualand. Lo annuncia a Vasto l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, che chiede al Consiglio comunale l'istituzione di una commissione d'indagine sulla gestione del parco acquatico di località Incoronata, nella zona settentrionale della città.

"Ha fatto bene il consigliere comunale Nicola Del Prete a porre la politica al cospetto delle sue gravi responsabilità", commenta Riccardo Alinovi, referente locale di Codici. "Com’è possibile che il gestore di Aqualand continui a svolgere la propria attività senza pagare i canoni di affitto dovuti al Comune, quando a noi, poveri cittadini, per una piccola morosità sulle bollette di gas o energia elettrica immediatamente ci tagliano il servizio? Al sindaco Lapenna chiedo un intervento immediato per evitare che si dica che l’amministrazione comunale non ha fatto nulla per far valere i suoi diritti".

Cidici chiede se la gestione di Aqualand abbia presentato e realizzato progetti migliorativi della struttura. "Sappiamo - afferma Alinovi - che De Nardellis, firmatario della convezione, avrebbe dovuto realizzare un campo da calcio ma non lo ha ancora fatto. Possibile che il sindaco e la Giunta stiano ancora con le mani in mano? Ed è mai possibile che tutti quelli che affittano immobili e beni comunali li paghino così poco da essere fuori mercato con i prezzi d’affitto?".