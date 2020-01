Oggi, martedì 5 novembre 2013, alle ore 17.00 su iniziativa della Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” e di Italia Nostra del Vastese, presso l’Auditorium dell’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, per la ricorrenza del Settantesimo Anniversario del “Giorno della Liberazione”, sarà presentato il volume, “Dove diavolo sei stato? – Il generale Montgomery, l’Italia e la storia incredibile di un uomo in fuga”.

Il libro, già famoso in Inghilterra, racconta la storia di un giovane ufficiale inglese finito dentro un campo di concentramento in Italia dopo la cattura in Egitto e la sua fuga dopo l’8 settembre verso le linee alleate nel Sud del paese. "Dove diavolo sei stato?" è stato scritto da Tom Carver, erede di Richard e pronipote del vincitore di El Alamein, ed è stato tradotto in italiano da Ianieri Edizioni.

Sono previsti interventi del prof. Luigi Murolo, dottore di ricerca e ordinario di Filosofia e Storia nei Licei, della prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti, Presidente della Società Vastese di Storia Patria, e di Federica D’Adamo, traduttrice.

Luigi Medea