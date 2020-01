Sono ancora i ladri a togliere il sonno ai residenti di Vasto Marina. E' di nuovo il quartiere Nord, quello che sorge attorno alla ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, il bersaglio dei malviventi, che la scorsa settimana hanno messo a segno un colpo all'interno di un'abitazione di via Ragusa.

Una volta introdottisi nell'appartamento, gli ignoti hanno rubato alcuni orologi e messo in disordine le stanze. Lo stesso nucleo familiare aveva subito nei mesi scorsi il furto di un motorino.

Intanto, sempre nell'area di piazza Fiume, nei giorni scorsi i residenti hanno notato e segnalato alle forze dell'ordine la presenza di persone sospette: due uomini all'interno di un'automobile nera lampeggiavano con le luci anteriori verso un altro che era a piedi, poco distante, sempre con l'orecchio al cellulare e intento a osservare auto e abitazioni. Gli agenti tengono sotto controllo la zona.

Intanto, in contrada Pagliarelli, qualcuno è entrato in casa di una giovane coppia e ha fatto sparire un paio di pantaloni e uno di scarpe. Al loro rientro, i residenti hanno trovato l'abitazione in disordine.