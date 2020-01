Ore 16.40 - Si svolgerà domani, nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, l'autopsia sul corpo del 43enne trovato morto ieri nella casa in cui viveva in località Montevecchio.

La prima notizia - Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Vasto a chiarire le cause della morte di D.C., un uomo di 43 anni trovato senza vita nella sua abitazione.

Il ritrovamento è avvenuto ieri a Montevecchio. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Vasto per eseguire i rilievi necessari ad aprire un'inchiesta e i sanitari del 118, che hanno operato per la rimozione della salma, trasportata all'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Il 43enne viveva da solo. Un malore improvviso lo ha stroncato. A scoprire il corpo esanime sarebbe stato il fratello.

I militari hanno riferito al magistrato di turno, che ha ordinato l'esame autoptico al fine di accertare le cause del decesso. Il medico legale della Asl lo svolgerà in giornata.

"Non si è trattato di una morte violenta", si limita a dire il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto. Per il resto, i militari mantengono il più stretto riserbo in attesa dell'esito degli accertamenti medici.