L’Ente d’Ambito Sociale 25 con sede presso il Comune di Monteodorisio in collaborazione con Els - Expression Language Studio Di Julie Meldrum, Centro per L’impiego di Vasto, Consorzio Per L’occupazione e la Promozione Imprenditoriale Di Potenza promuove il progetto W4W (Working for Welfare): “Vivere un'esperienza europea nel mondo del social work” che rientra nel programmazione Europea “Leonardo Da Vinci Mobility”.



L’Ente d’Ambito Sociale 25 in questi giorni, attraverso una selezione orale, sta assegnando le 58 borse disponibili per tirocini formativi all’estero da realizzarsi presso strutture ospitanti site nei seguenti Paesi: Austria (Vienna), Portogallo (Braga), Inghilterra (Cambridge), Cipro (Paphos e Nicosia). Pertanto tutti coloro che volessero cimentarsi in una esperienza del genere l’Ambito 25 rende noto che vi sono ancora posti disponibili per giovani laureati.



Requisiti di ammissibilità: L’iniziativa si rivolge a 58 soggetti già in possesso delle dovute conoscenze tecnico-professionali nell'ambito del cd. Terzo Settore – con enfasi all’assistenza agli anziani, poiché conseguite a seguito di precedenti corsi di studi (diploma di maturità conseguito presso licei socio-psico-pedagogici, diplomi di laurea in Scienze Sociali o facoltà analoghe, qualifica professionale in “O.S.A.”e similari) o di comprovate e pregresse esperienze lavorative.



Durata dei tirocini: Le borse di tirocinio all’estero avranno una durata complessiva di 13 settimane e saranno precedute da un periodo preparazione di tipo linguistico, culturale e pedagogico.



Minimo Livello di Competenza Linguistica in Entrata: è richiesta la conoscenza della lingua veicolare INGLESE. Il livello minimo in entrata è B1 (secondo i livelli previsti dal CEFR) da verificare mediante test e colloquio in fase di selezione. Per le 10 borse destinate all’Austria, sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza della lingua tedesca (livello minimo A2).

La domanda di partecipazione è da compilare utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’ente promotore: www.comune.monteodorisio.ch.it. Nella domanda il candidato dovrà spiegare le motivazioni per cui intende prendere parte al progetto.

Per chiarimenti rivolgersi all’Ente d’Ambito Sociale 25 – Comune di Monteodorisio

Via V. Emanuele III, 1 – 66050 MONTEODORISIO – tel.0873.316131 (in orario di ufficio) –w4wproject2012@gmail.com – www.comune.monteodorisio.ch.it



Ulteriori contatti telefonici: Sig.ra Anna Maria Lavorato cell. 3394951900 oppure Sig.ra Fabiana Rocchi – cell. 338.4812391

E’ preferibile usare la casella e-mail dedicata al progetto. Le risposte perverranno entro e non oltre 24 ore.