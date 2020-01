Si è disputato sabato 02 novembre presso gli impianti del Ct Contrada Cavalli a L’Aquila l’anticipo terza giornata del Campionato a squadre Regionale “Winter Cup” che ha visto impegnati gli atleti della PromoTennis contro i giocatori del Ct Contrada Cavalli.



Gli incontri si sono svolti con la formula di due singolari e un doppio.

In un campo “difficile” questi i risultati delle gare:

Troiano N. – Cappelletti terminato con il risultato di 2/6 – 6/4 – 5/7 per il Ct Contrada Cavalli. Da segnalare i 4 match point non finalizzati dall’atleta vastese che avrebbe potuto chiudere l’incontro a suo favore

Santicchia – Santilli terminata con il risultato di 3/6 – 6/4 – 6/3 per la PromoTennis.

Nel doppio troppo forte il duo aquilano Placidi - Santilli che ha battuto i giovani vastesi Checchia – Ruzzi con il risultato di 6/1 – 6/1. La terza giornata si conclude con la vittoria del Ct Contada Cavalli per 2 – 1. La PromoTennis rimane sempre in corsa per la qualificazione.

La prossima domenica sarà il turno di riposo per la PromoTennis che avrà così modo di ricaricarsi.



Si è disputato domenica 03 novembre presso gli impianti della PromoTennis Vasto terza giornata del Campionato a squadre Regionale “Senior Cup” che ha visto impegnati gli atleti di casa nel “Derby cittadino” contro i giocatori del Ct Vasto.

Gli incontri si sono svolti con la formula di due singolari e un doppio.

Over 50: D’Alessandro – Altieri terminato con il risultato di 6/0 – 6/1 per la PromoTennis.

Over 45: Ferretti – Portafoglio terminata con il risultato di 6/3 – 6/4 per la PromoTennis.

A risultato acquisito si è disputato il doppio over 100 tra Ferretti - Ruzzi e Bellafronte – Pracilio, incontro terminato 6/7 – 3/6 per il Ct Vasto.

La terza giornata si conclude con la vittoria della PromoTennis Vasto per 2 – 1.

Con questa vittoria la PromoTennis conclude imbattuta il proprio girone e si qualifica per le semifinali con la seconda del girone A che si disputeranno il 17 novembre in casa.

Nello stesso fine settimana è andato di scena a Sambuceto la prima giornata del Campionato a squadre Regionale “Ladies Cup” che ha visto impegnate le atlete della PromoTennis Vasto contro le giocatrici del Ct Sambuceto. L’incontro è terminato con il risultato di 3 – 0 per il Ct Sambuceto.