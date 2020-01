Nel lungo fine settimana iniziato con la notte di Halloween e proseguito con il ponte della festività di Ognissanti, il centro storico di Vasto si è ripopolato, anche perché le temperature primaverili di questo inizio d'autunno hanno invogliato molti a uscire.

Per la stragrande maggioranza delle persone, tra cui molti giovani tornati dalle sedi universitarie per trascorrere un weekend in città, sono state serate di svago e divertimento all'insegna della musica e della socializzazione, ma non sono mancate le esagerazioni.

Nella nottata tra il 31 ottobre e il 1° novembre, la cosiddetta notte di Halloween, ormai in voga da anni anche dalle nostre parti, a tarda ora i carabinieri, su segnalazione di un passante che stava tornando a casa, sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata a tarda ora in via Porta Palazzo, la stradina che da piazza del Popolo costeggia Palazzo D'Avalos scendendo lungo il costone orientale. Quattro-cinque le persone coinvolte, tra cui una ragazza, nel violento litigio che rischiava di degenerare.

Nel tardo pomeriggio, sempre in pieno centro storico, un tassista inviperito ha rincorso un ragazzo che aveva fatto scoppiare un petardo vicino alla sua automobile.