Una giornata da ricordare per sempre quella di ieri per la Corale Warm Up. Il maestro Alessandro Bronzo e 4 coristi, Marta Bronzo, Daniela Di Salvo, Loredana Lammanda e Claudio Baccalà, sono stati ospiti del programma "La Canzone di noi", nuova trasmissione in onda sulla rete satellitare TV2000. La trasmissione dell'emittente cattolica ospita ogni giorno i cori provenienti da ogni parte del paese. I due conduttori hanno intervistato i rappresentanti dei Warm Up, raccontandone la storia e i passaggi fondamentali, mandando in onda anche diversi video.

Per Alessandro Bronzo & co. il riconoscimento del grande impegno profuso in questi anni con tanti concerti nel segno della solidarietà. "Cuore, passione e musica", sono le tre parole scelte dal maestro Bronzo per sintetizzare l'attività del coro. Si chiude con il duetto tra Alessandro Bronzo e la figlia Marta, sulle note di "Grazie perchè", ed un saluto a tutti i coristi vastesi, con l'auspicio di continuare ancora su questa strada nel segno della passione per la musica.