Ivo Menna, comizio in piazza:

"Invece di raccogliere in piazza le firme per chiedere le dimissioni del sindaco, Desiati le raccolga per smantellare l'antenna dal parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo". Ivo Menna contro tutti nel comizio di ieri pomeriggio in piazza Diomede, nel centro di Vasto. Nel mirino del battagliero ambientalista finisce nuovamente l'inquinamento elettromagnetico.

"Basta con le antenne. Da anni chiedo all'amministrazione comunale una mappa di tutte le antenne presenti in città, denunciando i rischi per la salute dei cittadini", ha attaccato Menna. "Il parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo dovrebbe rimanere tale: un parcheggio a servizio della cittadinanza. Invece, ormai ci fanno di tutto: dal mercato, alle antenne, al fotovoltaico. E' diventato un luogo in cui si fa business".