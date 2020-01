Sconfitta di misura per gli Amici del Basket San Salvo nell’ostica trasferta di Roseto con il punteggio di 69-67. Nel primo quarto il team di Linda Ialacci gioca meglio grazie ad una buona prestazione del collettivo mentre nel secondo la formazione di casa, spinta dal duo Di Francesco Foschi, rientra in gara.

Il secondo quarto si chiude con il punteggio di 36-30 per il Roseto. Nel terzo quarto la gara si fa più equilibrata e gli Amici recuperano il divario giocandosi punto a punto il match. Nel quarto quarto gli arbitri non concedono 2 tiri su un evidente fallo sotto canestro al San Salvo e si va al fallo sistematico. Nel finale il Roseto realizza allo scadere i due punti finali della vittoria.

Gli Amici tornano dalla trasferta rosetana con l’amaro in bocca ma con la ritrovata fiducia nei propri mezzi. Finalmente da questa settimana sarà possibile allenarsi nella palestra di Via Verdi e pertanto il team sansalvese invita i propri sostenitori ad assistere sabato prossimo in maniera numerosa e calorosa all’esordio casalingo a San Salvo.

Tabellini dell’incontro:

Roseto: Di Francesco 25; Tomassetti 11; Di Giovanni 8; Sulpizii 8; Foschi 12; De Santis 5; D’Emilio ne; Santone 0; Washington 0. Coach: Chiappini

Amici: Desiati 17; Toth 10; Assogna 7; Salvatorelli 8; Maggio 10; De Rosa 2; Biasone 10 Macri 3 Gabriele; Nanni; Fanelli G n.e.; Fanelli M n.e.; Coach.Ialacci

Parziali: 17-24; 38-32; 52-41; 69-67

Arbitri: Pasqualone e Valerio(Ferrazzano)

Emanuele Di Nardo