Nella Maratona D'Annunziana di Pescara del 20 ottobre, alla quale hanno partecipato più di mille atleti, tra gare competitive (mezzamaratona e maratona) e non competitive, si è messa in luce un'atleta vastese, Grazia Evangelista, alla sua prima partecipazione sulla distanza di 42,195 km.

La maratona, organizzata dalla Farnese Vini, con la regia del campione abruzzese di atletica Alberico Di Cecco, è stata vinta dal laziale Marco D'Innocenti in 2:40'20" e con buona prestazione del vastese Nicolino Catalano. Tra le donne, vinta da Francesca De Sanctis della Running club Futura, grande prova della vastese Grazia Evangelista, della Podistica San Salvo, dell'infaticabile presidente Colamarino, con l'ottimo tempo di 4:08'29", classificandosi terza di categoria e salendo sul podio delle premiazioni.

Per Grazia Evangelista, stimata infermiera del blocco operatorio dell'ospedale S.Pio da Pietrelcina, non e' un punto d'arrivo, ma il trampolino verso obiettivi futuri. Nei suoi programmi, oltre a qualche gara regionale, c'è la Maratona di Roma, in programma a marzo 2014, e tra i suoi sogni delle importanti gare all'estero. Non è da escludere la famosa Maratona di New York.