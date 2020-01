Fortunatamente è una disavventura che si è conclusa in maniera positiva. Questa mattina un 74enne vastese, C.P. le sue iniziali, si era recato in un suo terreno di campagna in zona Maddalena. Mentre stava effettuando dei lavori ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un dirupo riportando diversi traumi.

L'uomo non riusciva a muoversi e non aveva il cellulare per poter chiamare i soccorsi. E' rimasto intrappolato nel terreno fangoso per diverse ore fino a quando un suo amico, con cui aveva un appuntamento nella mattina, non vedendolo arrivare è andato a cercarlo in campagna. Lo ha trovato a dolorante a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco poichè l'uomo era rimasto intrappolato in una zona non facilmente raggiungibile. I pompieri si sono calati nel burrone e hanno aiutato i sanitari a tirare fuori l'anziano, poi trasportato al pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stato sottoposto alle cure necessarie per le ferite e le fratture riportate.