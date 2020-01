Paradossalmente, dopo due anni, la buca di via del Porto diventa un caso proprio nella settimana in cui la Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 comuni della provincia di Chieti, fa eseguire finalmente i lavori di riparazione.

"A Vasto, in Abruzzo, c'è una buca". Così Maurizio Crozza inizia a raccontare la vicenda della buca di via del Porto, ormai nota alle cronache nazionali, visto che nei giorni scorsi è finita anche sulle pagine del quotidiano La Repubblica.

Nel monologo di Crozza cose realmente accadute in antitesi col Paese delle Meraviglie: "Stra - vero! Vera Vero trova 175mila euro e li restituisce ad una vecchina che li aveva persi"; "Asl di Napoli, pagamenti bis ai fornitori"; "In Abruzzo buca in strada diventa orto e ...senza Abruzzo oggi non esisterebbe Razzi!"