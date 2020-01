Miglianico-Vasto Marina 1-0. Il Vasto Marina perde in casa del Miglianico per 1-0, la rete dei padroni di casa è arrivata al 60' e porta la firma di Petito. Gli ospiti sono scesi in campo con 7 fuoriquota dal primo minuto, per alcuni di loro quella di oggi, tra prima squadra e juniores, è stata la quinta partita in una settimana.

La squadra del presidente Massimiliano Baccalà resta al terzultimo posto in classifica con 7 punti, senza aver ancora mai vinto una partita e con 4 gare perse, 9 gol fatti e 16 subiti.

Questa sconfitta potrebbe costare la panchina a Luigi Baiocco, per la sua successione pare ci sia un interessamento della società per Vecchiotti e Antonaci. Venerdì Maruggi e Tomeo sono stati svincolati e non fanno più parte della rosa.

Nel prossimo turno, in programma domenica 10 novembre alle 14.30 il Vasto Marina ospiterà all'Aragona la Virtus Cupello sconfitta oggi in casa dal Pineto.

Virtus Cupello-Pineto 0-1. Un autogol di Martelli ad un quarto d'ora dalla fine condanna la Virtus Cupello che resta ultima in classifica con 5 punti dopo undici giornate, con una sola vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte, 12 gol fatti e 22 subiti. I rossoblu sprecano tre occasioni per passare in vantaggio e alla fine vengono puniti dalla sfortuna. Domenica prossima trasferta all'Aragona contro il Vasto Marina sconfitto oggi a Miglianico.

Rosetana-San Salvo 2-1. (A cura di Luca Di Sciascio). Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per l'U.S. San Salvo.

I ragazzi di Gallicchio sono stati sconfitti sul terreno della Rosetana per 2-1. A passare in vantaggio sono stati i locali al 32' della prima frazione grazie alla rete di Mariani. A inizio del secondo tempo, il forcing del San Salvo produce i suoi effetti con il pareggio realizzato, al decimo, da Cappelletti.

Per parte del secondo tempo la compagine sansalvese ha giocato con un uomo in più ma non è riuscita a scardinare la difesa ospite. Al terzo minuto di recupero, sugli sviluppi di una punizione dubbia, Di Antonio sigla il 2-1 per i locali e serve la beffa a Giuliano e compagni. Domenica al "Bucci" arriva la capolista San Nicolò oggi fermata sull'1-1 in casa dell'Acqua&Sapone.

I risultati dell’undicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Francavilla 1-0, Miglianico-Vasto Marina 1-0, Montorio-Civitella Roveto 3-2, River Casale-Avezzano 1-4, Rosetana-San Salvo 2-1, Torrese-Alba Adriatica 1-0, Vastese-Altinrocca 2-0, Virtus Cupello-Pineto 0-1, Acqua&Sapone-San Nicolò 1-1



La classifica. San Nicolò 27, Avezzano 26, Capistrello 23, Pineto 20, Torrese 19, Vastese 18, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Alba Adriatica e Montorio 13, River Casale 10, Acqua&Sapone 9, Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, dodicesima giornata, domenica 10 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Montorio, Altinrocca-Capistrello, Avezzano-Rosetana, Civitella Roveto-Miglianico, Francavilla-Acqua&Sapone, Pineto-River Casale, San Salvo-San Nicolò, Torrese-Vastese, Vasto Marina-Virtus Cupello