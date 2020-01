Per le due squadre vastesi impegnate nel campionato di Terza Categoria arrivano due pareggi che però hanno un sapore diverso.

Per lo Sporting Vasto è un risultato positivo, si tratta infatti del primo punto conquistato in questo campionato dalla prima squadra, nonostante i tanti successi delle formazioni giovanili che viaggiano a ben altro ritmo.

In casa contro i Lupi Marini di Torino Di Sangro finisce 1-1, un pareggio che ridà morale e fiducia all'ambiente in vista del prossimo turno in programma domenica 10 novembre alle 14.30 in trasferta contro l'Odorisiana seconda in classifica vincente 3-2 a Casalbordino contro la Casalese.

E' un risultato amaro invece per il Real Porta Palazzo che, nonostante alcune assenze importanti per infortunio, spreca a Roccaspinalveti l'occasione per agganciare in vetta la Virtus Rocca San Giovanni fermata sullo 0-0 dal Carunchio. Gli ospiti reclamano per un rigore non concesso su fallo su Cristini a inizio ripresa e sprecano con D'Agostino una buona opportunità per passare in vantaggio.

Per i gialloneri, 0 sconfitte fino a questo momento, 8 gol fatti e uno solo subito, domenica prossima impegno casalingo contro la Virtus Tufillo, sesta in classifica a 5 punti, che oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro il Guilmi.





Terza Categoria Vasto, i risultati della quarta giornata. Carunchio-Virtus Rocca San Giovanni 0-0, Casalese-Odorisiana 2-3, Dinamo Roccaspinalveti-Real Porta Palazzo 0-0, Real Alto Vastese-Lentella rinviata, Sporting Vasto-Lupi Marini 1-1, Virtus Tufillo-Guilmi 1-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 10, Real Porta Palazzo e Odorisiana 8, Guilmi e Carunchio 6, Casalese e Virtus Tufillo 5, Real Alto Vastese* 4, Dinamo Roccaspinalveti e Lupi Marini 2, Lentella* e Sporting Vasto 1 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 10 novembre, ore 14.30. Guilmi-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Casalese, Lupi Marini-Dinamo Roccaspinalveti, Odorisiana-Sporting Vasto, Real Alto Vastese-Carunchio, Real Porta Palazzo-Virtus Tufillo