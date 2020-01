Non basta una partenza sprint alla BCC Vasto Basket per conquistare una vittoria preziosa in casa della capolista Latina, che ottiene la quinta vittoria consecutiva in Lega Adecco DNB. Il punteggio finale con cui si chiude il match non rende merito alla buona prova dei biancorossi, capaci di portarsi in vantaggio in avvio di partita, chiudendo davanti il primo quarto, e poi, dopo essere stati superati, in grado di restare aggrappati alla gara salvo poi cedere nei minuti finali.

Una delle chiavi del match sono stati i tiri dalla lunga distanza. Pilotti e soci ne hanno infilati ben 15, raggranellando più della metà dei punti totali, appena 3 quelli segnati dai biancorossi. La forza dei laziali è venuta fuori alla distanza, con buone trame offensive che hanno colpito in maniera pesante la difesa vastese, che pure era stata in grado di reggere l'impatto del Montegranaro nella scorsa giornata.

Ora la BCC Vasto Basket, ferma a quota 4 punti, dovrà vedersela domenica prossima contro il Giulianova. Si tornerà a giocare al PalaBCC, per la prima stagionale tra le mura amiche.

Benacquista Assicurazioni Latina - BCC Vasto Basket 83-68 (18-19/45-40/64-55/83-68)

Benacquista Assicurazioni Latina: Bolzonella 21, Santolamazza 26, Tagliabue 13, Pilotti 10, Carrizo 3, Pastore 12, Squeo 1, Uglietti 0, Bonacin 6i, Nardi ne. Coach: Di Salvatore

BCC Vasto Basket: Sergio 9, Di Carmine 17, Dipierro 6, Marinelli 13, Serroni 11, Di Tizio 10, Ierbs ne, Durini 2, Maggio ne, Salvatorelli 0. Coach: Di Salvatore