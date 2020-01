Inizia con il piede giusto la stagione delle gare per la nuotatrice vastese Giulia De Ascentis. La portacolori del Circolo Canottieri Aniene sta partecipando alla 40ª edizione del Trofeo Nico Sapio, che ha visto scendere in vasca corta, presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova, le categorie esordienti A e ragazzi il 1 novembre, mentre ieri è toccato a juniores e assoluti. "La manifestazione - spiega Laura Rinaldi, portavoce di Giula De Ascentis, è nata per ricordare il cronista genovese scomparso il 28 Gennaio 1966 nella tragedia aerea di Brema, nella quale persero la vita 7 nuotatori e l'allenatore della nazionale dell'epoca".

In questa edizione 2013 sono stati più di 1000 gli atleti a gareggiare, con ben 12 nazioni rappresentate. Giulia De Ascentis, reduce da una stagione 2013 entusiasmante, ha ben figurato alla ripresa delle competizioni. Ieri mattina ha ottenuto il primo tempo di qualifica nei 100 rana (1.08.15) ed il secondo nei 200 misti (2.16.23).

Dalle finali sono arrivate due medaglie. Nei 100 rana la De Ascentis ha conquistato l'argento, nuotando in 1.07.38', preceduta solo dall'americana Kate Mieli (1.06.80) e seguita dall'italiana Guerra (1.08.68). Nella finale dei 200 misti, specialità in cui la nuotatrice nell'ultimo anno ha iniziato ad ottenere risultati importanti, ha conquistato un buon bronzo con il tempo di 2.13.09, nella gara vinta ancora da Kate Mieli (2.11.53), seguita da Luisa Trombetti (2.13.06).

Per Giulia De Ascentis è senza dubbio un ottimo rientro in vasca, in vista delle competizioni che l'attenderenno nei prossimi mesi per dare di seguito a quanto di buono fatto negli ultimi assolutii, ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi.