La Vastese batte 2-0 all'Aragona l'Altinrocca, biancorossi in vantaggio al 17’ con Miani, il raddoppio arriva all'85’ con Di Vito. Con questa vittoria, che rappresenta il quarto risultato utile consecutivo, la squadra di Lemme sale a quota 18 punti in classifica. Sono 10 i punti conquistati nelle ultime quattro giornate e senza quel rigore dubbio di Alba Adriatica sarebbero potuti essere 12.

La partita. Per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese si affrontano all’Aragona Vastese e Altinrocca, i padroni di casa hanno 15 punti e sono settimi in classifica, gli ospiti sono quartultimi a 8 punti e vengono dal pareggio interno contro il River Casale. La squadra di Mario Lemme, in serie positiva da tre giornate punta a vincere per allungare la striscia di risultati utili.



La Vastese schiera Cialdini in porta, Catenaro e Benedetti centrali di difesa con Triglione e Berardi terzini, Spagnuolo e D’Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato più avanzato, in attacco Miani centrale, preferito ad Antignani, alla seconda da titolare, con Soria e Di Vito a supporto. In panchina vanno Cianci, Cardone, Torres, Antignani, Pantalone, Balzano e Galiè. In tribuna Battista e Irmici squalificati, Di Santo e Napolitano.



Prima del calcio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per Cesario Spadaccino, tifoso vastese scomparso in settimana e per la mamma di Carlo Gaeta, ex centrocampista biancorosso.



Al 5' prima conclusione della partita, dalla distanza ci prova Loseto, il suo tiro sorvola la traversa, al 13' punizione dal vertice destro di Di Vito, Miani di testa manda fuori. Passa un minuto e Miani lanciato a rete centralmente tira davanti a Santandrea, il portiere ospite respinge, la sfera torna in area ma Avantaggiato non riesce a colpirla.



Al 17' Vastese in vantaggio, dalla destra Avantaggiato mette in mezzo dove Miani al volo di piatto destro insacca il suo primo gol con la maglia biancorossa, al 18' il tiro di D’Adamo dalla distanza viene deviato in angolo, al 24' buona occasione per Soria che a tu per tu con Santandrea cerca la rete, ma il portiere si oppone.



Al 25' Altinrocca in avanti con Cataruozzolo che dalla sinistra crossa al centro, in area non c'è nessuno dei suoi pronto a colpire. Al 28' biancorossi di nuovo pericolosi, Avantaggiato da destra serve Di Vito che nell'area piccola da buona posizione calcia in porta, Santandrea è ancora reattivo.



Al 31' i padroni di casa rischiano, la difesa è lenta, Cataruozzolo ne approfitta, ha tutto il tempo per tirare, la sua conclusione è imprecisa. Al 37' è sempre Cataruozzolo, sevito dalla destra da Quintiliani, che in area non riesce a colpire. Al 39' brivido Vastese, pallonetto di Quintiliani davanti a Cialdini, la palla si perde sul fondo, ma è fuorigioco.



Al 40' Soria salta il portiere avversario ma non centra lo specchio della porta, al 41' la bordata di D'Adamo da fuori area viene messa in angolo da Santandrea, al 43' Soria entra in area, l'estremo difensore avversario para, al 45' ultima azione del primo tempo con l'esterno sinistro di Pierri che si perde sul fondo.



Nella ripresa la Vastese non riesce a chiudere la partita e rischia, al 51' ospiti vicini al gol con Cataruozzolo che si presenta davanti a Cialdini che salva la propria porta in uscita con la punta del piede, al 55' Soria si inserisce tra le maglie della difesa avversaria, arriva a fondo area, ma viene fermato. La Vastese prova a raddoppiare, ma l’Altinrocca non sta a guardare e cerca di approfittarne in contropiede.



Al 62' Pierri sulla sinistra sfugge a Triglione in velocità, serve Cataruozzolo che manda fuori, al 66' ancora Cataruozzolo non vede la porta di pochissimo. Al 67’ esce Miani per Torres, al 70' l'inesauribile Cataruozzolo ci riprova, ma il suo tiro è impreciso. Al 71' Quintiliani in contropiede davanti a Cialdini manda alto.



Al 76’ Lemme fa entrare Balzano, un’altro attaccante, al 79' la Vastese è in affanno, ospiti ancora in avanti con D'Antonio, poi all'85' i biancorossi riescono a raddoppiare, cross da sinistra di Soria, Di Vito calcia in porta, Santandrea respinge la conclusione nell'area piccola dalla destra, ma sulla ribattuta l'attaccante segna il suo primo gol in campionato.

Dopo cinque minuti di recupero la Vastese festeggia un'altra vittoria, ottenuta con sofferenza e correndo qualche rischio di troppo, e si riavvicina alle posizioni che contano anche in virtù del pareggio del San Nicolò a Montesilvano e della sconfitta del San Salvo. Lecito il dubbio sul futuro di Antignani, l'attaccante nelle ultime due gare (Alba Adriatica e Altinrocca) non ha giocato nemmeno un minuto, oggi Lemme ha preferito Miani titolare e a partita in corso ha fatto entrare Torres e poi Balzano.

Nel prossimo turno, domenica 10 novembre alle 14.30, trasferta contro la Torrese quinta in classifica ad un punto dai biancorossi, vittoriosa sabato 1-0 in casa contro l'Alba Adriatica.





Tabellino

Vastese-Altinrocca 2-0 (1-0)



Reti: 17’ Miani (Vastese), 85’ Di Vito (Vastese)



Vastese: Cialdini, Triglione (83’ Cardone), Berardi, Spagnuolo, Benedetti (76’ Balzano), Catenaro, D'Adamo, Avantaggiato, Miani (67’ Torres), Soria, Di Vito. A disposizione Cianci, Antignani, Pantalone, Galiè. Allenatore Lemme

Altinrocca: Santandrea, Miggiano, Del Mastro (74’ Pappone), Tucci, Flocco, Loseto, Quintiliani, Lomele, D'Antonio, Pierri, Cataruozzolo (73’ De Vincentis). A disposizione Battaglia, Cappelletti, Scutti, Comparelli, Iamunno. Alllenatore Cianci

Arbitro: Umberto Nappi di Pescara (Andrea Consalvo e Andrea D’Ovidio di Lanciano)



Ammoniti: D’Antonio (Altinrocca), Loseto (Altinrocca), Lomele (Altinrocca), Flocco (Altinrocca)

I risultati dell’undicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Francavilla 1-0, Miglianico-Vasto Marina 1-0, Montorio-Civitella Roveto 3-2, River Casale-Avezzano 1-4, Rosetana-San Salvo 2-1, Torrese-Alba Adriatica 1-0, Vastese-Altinrocca 2-0, Virtus Cupello-Pineto 0-1, Acqua&Sapone-San Nicolò 1-1



La classifica. San Nicolò 27, Avezzano 26, Capistrello 23, Pineto 20, Torrese 19, Vastese 18, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Alba Adriatica e Montorio 13, River Casale 10, Acqua&Sapone 9, Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, dodicesima giornata, domenica 10 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Montorio, Altinrocca-Capistrello, Avezzano-Rosetana, Civitella Roveto-Miglianico, Francavilla-Acqua&Sapone, Pineto-River Casale, San Salvo-San Nicolò, Torrese-Vastese, Vasto Marina-Virtus Cupello