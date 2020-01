In una cornice tra le più belle del mondo, come quella di Piazza San Pietro a Roma, in 6.000, dei quali quasi 4.000 alla competitiva di 10,5 km, venerdì erano sulla linea di partenza per la 6° edizione de La Corsa Dei Santi.

Un fiume umano di colori, allegria e sport, baciato dal calore di una giornata di sole incredibile. Organizzazione formidabile per le vie principali della capitale, per passare dai Fori Imperiali, all'immancabile Colosseo e poi tornare verso la Cattedrale di San Pietro ed essere accolti dall'Angelus di Papa Francesco.



Per la gara, dopo il solito podio africano, spiacca il grande ritorno dell'atleta Sergio Naglieri della Vini Fantini By Farnese che si piazza 22° assoluto e 3° di categoria. La gara è stata trasmessa in diretta televisiva su speciale Tg5.



Quattro i vastesi in gara: Andrea Gileno e Sergio Naglieri (Vini Fantini By Farnese), Daniele Carlucci e Nicolino Catalano (Podistica Vasto).