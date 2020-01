Il San Buono si aggiudica per 2-1 la sfida tra seconda contro terza e si porta momentaneamente in vetta, con 17 punti, alla classifica del girone B del campionato di Seconda Categoria. L'Incoronata perde in casa, al campo sportivo di Vasto Marina, nell'anticipo della settima giornata e resta ferma a quota 13. Ospiti in vantaggio al 22' con D'Adamio, pareggio al 69' di Mastrangioli e rete della vittoria al 74' con Marcianelli.

La partita. La squadra di Francesco Mucci parte decisa a conquistare l'intera posta in palio, al 2' traversone dalla destra di Bevilacqua, Battista devia sopra la traversa con la punta delle dita, al 5' Romilio serve Auriemma che tocca per Mastrangioli, il centrocampista dal limite manda a lato.

Al 9' si vedono gli ospiti in avanti, sugli sviluppi di un corner D'Adamio dalla destra impegna Benedetti da posizione ravvicinata, al 10' Del Villano per poco non la butta dentro la propria porta e per evitare ogni rischio manda in angolo. Subito dopo l'Incoronata ci prova per tre volte dalla distanza senza trovare la rete, prima con Auriemma, poi con Verrone ed infine con Bevilacqua.

Al 20' un calcio piazzato di Auriemma sfiora la traversa, due minuti dopo il San Buono passa in vantaggio, D'Adamio in velocità supera centralmente la difesa avversaria e insacca. L'Incoronata non ci sta e si riversa in avanti per cercare la via del gol, al 23' la punizione di Auriemma non trova nessuno pronto ad intervenire.

Al 27' un tentativo di D'Adamio si perde sul fondo, la partita è nervosa, al 29' Bevilacqua dalla fascia destra mette in mezzo per Romilio che colpisce al volo non benissimo, la sfera esce di poco a lato. Al 42' di nuovo Romilio su calcio piazzato serve in area Priolo che di testa manda fuori di pochissimo.

Nella ripresa in avanti si vede solo l'Incoronata, al 51' un altro colpo di testa da buona posizione di Priolo viene bloccato sulla linea da Battista con un intervento prodigioso, al 55' è Romilio servito da Bevilacqua a sprecare sempre di testa da due passi.

Al 59' la punizione di seconda in area calciata da Auriemma si infrange sulla barriera, al 60' angolo per i vastesi, Romilio di testa imbecca Priolo che ancora di testa colpisce la traversa, un minuto dopo Auriemma da centrocampo passa a Mastrangioli che da dentro l'area manda fuori.

Al 68' Verrone si incunea tra le maglie della difesa avversaria ma invece di servire Fioravante libero sulla sua destra prova un'azione solitaria che non porta a nulla di buono. Per quanto si vede in campo l'Incoronata meriterebbe il pareggio e ci riesce al 69' con un bel destro di Mastrangioli che da dentro l'area non sbaglia.

A questo punto i padroni di casa provano a vincerla, ma al 74' vengono puniti su una disattenzione, punizione dalla destra di D'Adamio, arriva Marcianelli che ha tutto il tempo di metterla dentro di testa.

La squadra di Mucci prova a reagire, prima con Auriemma, poi con Romilio, ma non c'è niente da fare, poi al 79' Piras lancia D'Adamio che è impreciso. I vastesi sono sbilanciati in avanti e rischiano ancora all'87' in contropiede, di nuovo D'Adamio che non vede la porta.

Dopo 4 minuti di recupero Colanzi di Lanciano fischia la fine e il San Buono conquista i 3 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 10 novembre alle 14.30 per l'Incoronata c'è un altro scontro al vertice, contro il Real Montalfano in trasferta. Per il San Buono sfida interna contro il Casalanguida.

Tabellino

Incoronata Calcio Vasto-San Buono Calcio 1-2 (0-1)

Reti: 22' D'Adamio (San Buono), 69' Mastrangioli (Incoronata), 74' Marcianelli (San Buono)

Incoronata Calcio Vasto: Benedetti, Stivaletta, Della Penna, Mastrangioli, Lanzano, Valentini, Bevilacqua (80' Cupido), Verrone, Priolo (61' Fioravante), Auriemma, Romilio. A disposizione Galante, Talia, Monteferrante, Calvano, De Santis. Allenatore Francesco Mucci

San Buono Calcio: Battista, Romilio, Piras, Del Negro, Del Villano, Di Nardo, D'Adamio, Sambrotta, Suriano, Marcianelli, Perrucci (81' Filippone). A disposizione Rossi, Cupaiolo F., Neri, Iovannicci, , Cupaiolo D., Roberti.

Arbitro: Ottavio Colanzi di Lanciano

Ammoniti: Mastrangioli (Incoronata), Fioravante (Incoronata), Romilio (Incoronata), Del Villano (San Buono), Sambrotta (San Buono)

Il programma della settima giornata di Seconda Categoria, girone G, domenica 3 novembre, ore 14.30. Casalanguida-Paglieta, Colledimezzo-Gissi, Fresa Calcio-Mario Tano, Furci-Real Montalfano, Incoronata Calcio Vasto-San Buono Calcio 1-2 (giocata sabato), Gs Montalfano-Fossacesia 90, Valle del Treste Liscia-Mario Turdò

La classifica. San Buono Calcio** 17, Real Montalfano 15*, Incoronata Calcio Vasto** 13, Paglieta 12, Montalfano 10, Gissi 10, Fresa Calcio 7*, Colledimezzo 7, Mario Turdò 7, Mario Tano 4*, Furci 4, Fossacesia 90 4*, Valle del Treste Liscia 3, Casalanguida 3 (* una partita in meno, ** una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 10 novembre ore 14.30. Fossacesia-Colle Di Mezzo, Gissi-Valle Del Treste Liscia, Mario Tano-Montalfano, Mario Turdò-Furci, Paglieta-Fresa, Real Montalfano-Incoronata Calcio Vasto, San Buono-Casalanguida