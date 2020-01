Nell'anticipo del girone B del campionato Juniores d'Elite il Vasto Marina passa a Sambuceto contro la Folgore con il risultato di 2-1. In rete per i vastesi Stivaletta su calcio di rigore e Carulli, per i padroni di casa accorcia le distanze su rigore Pacifico.

Con questa vittoria, la sesta in altrettante partite (20 gol fatti e 5 subiti), la squadra allenata da Antonio Maccione conserva il primo posto in classifica salendo a quota 18. Le altre partite del torneo si disputeranno come al solito lunedì 4 novembre alle ore 15.00.

Nel prossimo turno, lunedì 11 novembre ore 15.00, il Vasto Marina ospiterà il River Casale.

Selezione giovanile. Christopher D'Alessandro e Mattia Nocciolino sono stati convocati dall'allenatore Roberto Marcangeli per una seduta di allenamento per le selezioni della rappresentativa juniores che parteciperà al 53° Torneo delle Regioni. I 57 selezionati dovranno recarsi giovedì 7 novembre alle ore 14.30 presso il campo di Poggio Degli Ulivi di Città Sant'Angelo (campo in erba sintetica).

Chiamati anche Giuseppe Pantalone, Mattia Balzano e Alessio D'Adamo della Vastese, Almerindo Alberico, Luca Raspa e Michele Tamburrino del San Salvo, Kevin Antenucci, Alessio Fizzani e Giuseppe Luciano della Virtus Cupello.

Il programma della sesta giornata, lunedì 4 novembre ore 15.00. Castiglione Val Fino-San Vito 83, Folgore Sambuceto-Vasto Marina 1-2 (venerdì 1 novembre), Il Delfino Flacco Porto-Virtus Cupello, Miglianico-Francavilla, River Casale-San Salvo, Torre Alex Cepagatti-Acqua&Sapone, Vastese-Valle Del Foro

La classifica. Vasto Marina* 18, San Salvo 12, River Casale 11, Miglianico 10, Folgore Sambuceto* 9, Francavilla 8, Virtus Cupello e Castiglione Val Fino 7, Acqua&Sapone e Vastese 5, Il Delfino Flacco Porto 4, San Vito 83 3, Torre Alex Cepagatti e Valle Del Foro 1 (* una partita in più)

Il prossimo turno, settima giornata, lunedì 11 novembre ore 15.00. Francavilla-Folgore Sambuceto, San Salvo-Vastese, San Vito 83-Torre Alex Cepagatti, Valle Del Foro-Il Delfino Flacco Porto, Vasto Marina-River Casale, Virtus Cupello-Castiglione Val Fino, Acqua&Sapone-Miglianico