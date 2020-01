Sarà la X Legione Altino a collaborare con la Legione d'Avalos di Vasto nel grande evento di softair che si svolgerà il prossimo 10 novembre a Guilmi. La Golden Powder Revolution vedrà l'arrivo di squadre da diverse regioni italiane, per una giornata di combattimenti simulati per conquistare la vittoria finale. La X Legione Altino interpreterà la "contro", un gruppo di assalto colombiano pronta a stare con il fiato sul collo ai concorrenti e metterli sotto pressione nello svolgimento delle diverse tappe previste.

"Abbiamo conosciuto la Decima Legione su facebook - spiega il presidente della d'Avalos Duilio Di Francesco- e guardando quello che fanno siamo rimasti molto colpiti. Un gruppo di pochissime persone ha creato un vero e proprio campo di addestramento curato nei minimi particolare, dove ogni softgunners può non solo allenarsi mettendo in pratica le varie tattiche strategiche militari, ma può tenersi in forma utilizzando percorsi e ostacoli sul posto".

Nel corso di una riunione che si è tenuta nella sede di Altino, è stato sancito, con una semplice ma sincera stretta di mano, un vero e proprio gemellaggio. "Il 10 novembre collaboreremo per la Golden Powder Revolution e prossimamente organizzeremo un evento per rievocare i vari attacchi che il paese di Altino ha subito durante le guerre mondiali. Cercheremo, inoltre, di utilizzare il campo della Decima non solo per allenarci per il campionato kombat regionale in cui saremo impegnati fra qualche mese, ma anche per esercitarci ad interventi di primo soccorso e antisciacallaggio in fase di vere e propie calamità naturali, servizio che metteremo a disposizione della comunità".