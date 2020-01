Domenica alle 14.30 si gioca l’undicesima giornata di Eccellenza. La Vastese, dopo il pareggio esterno di Alba Adriatica, arrivato su calcio di rigore inesistente concesso ai padroni di casa, ospita l’Altinrocca quartultima a 8 punti e già battuta in Coppa Italia 3-0 in casa a fine agosto con una tripletta di Soria.

Nel gruppo, che questa mattina si è allenato al completo, c'era anche Di Santo reduce da un infortunio. In campo tornerà D’Adamo, ex di turno, mentre saranno assenti per squalifica Battista e Irmici.

Nel corso della rifinitura odierna mister Lemme ha provato due formazioni, la prima con Cialdini tra i pali, Benedetti e Berardi terzini, Catenaro e Spagnuolo al centro, D'Adamo e Avantaggiato davanti alla difesa, Di Vito dietro Balzano, Soria e Miani in attacco. Nel secondo tempo della partitella spazio a Cialdini, difesa con Benedetti e Catenaro centrali, Triglione e Berardi terzini, D'Adamo, Spagnuolo e Avantaggiato a centrocampo, Soria dietro Antignani e Torres. A dirigere la partita sarà Umberto Nappi di Pescara, gli assistenti saranno Andrea Consalvo e Andrea D’Ovidio di Lanciano.

Cronaca in diretta della partita. Su ZonaLocale sarà possibile seguire in questa pagina la cronaca live dell'incontro e nel box in homepage tutti i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza abruzzese.

Il Vasto Marina è impegnato in trasferta a Miglianico, se non dovesse arrivare la tanto attesa prima vittoria in campionato la panchina di Luigi Baiocco potrebbe saltare, Vecchiotti e Antonaci i candidati alla sostituzione del tecnico, così come potrebbero essere tagliati alcuni giocatori, fino a questo momento al di sotto delle aspettative della società.

Con Rosario Maruggi c'è già stata la separazione consensuale, il centrocampista campano, classe '86, lascia la squadra abruzzese alla vigilia della trasferta di Miglianico e torna sul mercato,in attesa della riapertura delle liste di trasferimento prevista a partire dal 2 dicembre. Oltre a lui anche Tomeo ha lasciato il Vasto Marina, reintegrato invece Loris Della Penna.

Per alcuni dei ragazzi della Juniores, vittoriosi 2-1 nell’anticipo di venerdì a Sambuceto, come Menna, Stivaletta e Riella, sarà la quinta partita in una settimana (Capistrello, Il Delfino Flacco Porto, Acqua&Sapone, Folgore Sambuceto e Miglianico).

Selezione giovanile. A proposito di giovani Christopher D'Alessandro e Mattia Nocciolino sono stati convocati dall'allenatore Roberto Marcangeli per una seduta di allenamento per le selezioni della rappresentativa juniores che parteciperà al 53° Torneo delle Regioni. I 57 selezionati dovranno recarsi giovedì 7 novembre alle ore 14.30 presso il campo di Poggio Degli Ulivi di Città Sant'Angelo (campo in erba sintetica). Chiamati anche Giuseppe Pantalone, Mattia Balzano e Alessio D'Adamo della Vastese, Almerindo Alberico, Luca Raspa e Michele Tamburrino del San Salvo, Kevin Antenucci, Alessio Fizzani e Giuseppe Luciano della Virtus Cupello.

La Virtus Cupello attende il Pineto quarto in classifica, mentre il San Salvo in serie positiva da cinque turni e quinto in classifica, gioca in trasferta contro la Rosetana.

Le altre squadre vastesi. In Promozione il Real Tigre va a Fossacesia domenica alle 14.30. In Seconda Categoria l’Incoronata Calcio Vasto, terza in classifica, ha perso 2-1 in casa nell'anticipo di sabato contro il San Buono secondo. In Terza Categoria domenica alle 14.30 lo Sporting Vasto ospita i Lupi Marini di Torino di Sangro, il Real Porta Palazzo secondo va a Roccaspinalveti.





Il programma dell’undicesima giornata di Eccellenza, domenica 3 novembre, ore 14.30. Capistrello-Francavilla, Miglianico-Vasto Marina, Montorio-Civitella Roveto, River Casale-Avezzano, Rosetana-San Salvo, Torrese-Alba Adriatica (sabato ore 14.30), Vastese-Altinrocca, Virtus Cupello-Pineto, Acqua&Sapone-San Nicolò



La classifica. San Nicolò 26, Avezzano 23, Capistrello 20, Pineto 17, San Salvo e Torrese 16, Vastese 15, Alba Adriatica e Miglianico 13, Francavilla e Rosetana 11, Montorio e River Casale 10, Acqua&Sapone e Altinrocca 8, Vasto Marina 7, Civitella Roveto 6 e Virtus Cupello 5



Il prossimo turno, dodicesima giornata, domenica 10 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Montorio, Altinrocca Capistrello, Avezzano-Rosetana, Civitella.Miglianico, Francavilla-Acqua&Sapone, Pineto-River Casale, San Salvo-San Nicolò, Torrese-Vastese, Vasto Marina-Cupello