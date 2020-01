Si terranno a Vasto e San Salvo lunedì prossimo le celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo del 4 novembre 1918, anniversario della fine della prima guerra mondiale.

Il programma a Vasto:

Ore 10 - Raduno in Corso Italia (incrocio Via Leopardi) delle Autorità e delle Associazioni combattentistche e d'Arma.

Ore 10,30 - Celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di San Giuseppe a ricordo di tutti i caduti.

Ore 11,30 - sfilata per le strade cittadine del centro storico con la deposizione di corone di alloro al Cippo ai caduti del Mare in Via Adriatica e al Monumento ai caduti di Piazza Caprioli. Saluto delle Autorità.

A San Salvo, alle ore 10.00 in Piazza Papa Giovanni XXIII, ci sarà il raduno delle autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni combattentistiche e d’arma, i reduci, le scolaresche e le associazioni locali con la partecipazione del complesso bandistico Città di San Salvo.

Alle ore 10.30 nella Chiesa di San Giuseppe celebrazione di una Santa Messa officiata dal parroco don Raimondo Artese con l’animazione dei cori dell’Istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” e del Centro Diurno Anziani.

Alle ore 11.20 presso il Monumento ai caduti ci sarà la deposizione di una corona e l’alzabandiera. A seguire gli interventi degli studenti delle scuole, di Filippo Di Guilmi, presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di San Salvo e del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca.

Infine alle ore 17.30 presso la Casa della cultura “Porta della Terra”, per iniziativa dell’Assessorato comunale alla Cultura in occasione del settantesimo anniversario della guerra in Abruzzo, si svolgerà un convegno dal titolo: I combattenti sulla linea del Trigno e l’occupazione alleata di San Salvo (23 ottobre-4 novembre 1943).