Importanti pagine di storia scritte sulla pietra che stanno per scomparire. Il racconto di una città passa anche attraverso il suo cimitero, con le sepolture di personaggi che, in qualche modo, ne hanno segnato le vicende accadute nel corso dei secoli. Un patrimonio culturale da salvare prima che sia troppo tardi. Con questo spirito l'associazione Italia Nostra del Vastese, guidata dall'archeologo Davide Aquilano, ha promosso l'appuntamento Il silenzio e la memoria.

Una visita alle tombe antiche del vecchio cimitero di Vasto, costruito all'inizio dell'800. A guidare i visitatori in questo viaggio è stato il professor Luigi Murolo, abile narratore di due secoli di storia. Un'iniziativa volta a far conoscere alcuni tratti salienti della storia di Vasto e a sensibilizzare quante più persone possibili sulla situazione decadente di molte tombe. Abbiamo seguito il professor Murolo e i visitatori in questo "viaggio" e vi riportiamo un racconto video e fotografico del cimitero antico.

Foto Costanzo D'Angelo - Occhio Magico