Torna a far sentire la sua voce in un pubblico comizio l'ambientalista Ivo Menna. Come negli anni scorsi, il battagliero ex candidato sindaco della lista civica La Nuova Terra ha scelto piazza Diomede per lanciare strali contro il mondo politico vastese.

Menna annuncia che "si costituirà in situ il Comitato per la difesa della salute, lo smantellamento dell'antenna sul multipiano e per la difesa dei beni pubblici comuni".