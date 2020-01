Solo costruendo la macrocittà imboccheremo la strada per il futuro. E' il titolo dell'articolo con cui Giovani in movimento prende posizione a favore di un processo di fusione tra Vasto, San Salvo, Cupello e Monteodorisio.

Lo scrive sull'omonimo mensile a distribuzione gratuita (in 2mila copie, presso bar, edicole, pub, pizzerie e gelaterie) il responsabile di Giovani in movimento, Marco di Michele Marisi. "E' un articolo - spiega l'autore - sulla necessità di allargare i confini della città per non consentire il depauperamento dei servizi e delle strutture pubbliche".

"Sempre in prima pagina - annuncia una nota di Gim - un articolo dal titolo Ancora tu? con aggiornamenti sulla vicenda che il mensile Giovani in movimento affrontò nel ventottesimo numero, riguardo l’acquisto di un’auto per la Riserva Naturale Regionale di Punta D’Erce. In seconda, invece, un pezzo intitolato In ballo il futuro sullo sciopero degli studenti di meccanica dell’Itis, lo scorso 12 ottobre, un articolo sulla sicurezza ed, in particolar modo, relativo ai rinforzi giunti nelle ultime settimane in città, ed un fondo su Erich Priebke. Non manca la rubrica satirica Lu Vocc’apèrt".